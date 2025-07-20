Altının 25 yıllık getirisi: Sabırlı yatırımcıya şaşırtıcı kazanç sağladı
Güvenli liman arayan yatırımcılar için altın ilk tercihlerden oldu. Covid, enflasyon, savaşlar ve belirsizliklerde altına sığınan yatırımcı şaşırtıcı bir kazanç sağladı. Peki, 25 yılda altın ne kadar getiri sağladı? İşte altının 2000'den 2025'e kadar olan performansı…
Son 25 yıldır altın, çeşitlendirme arayan, enflasyona karşı korunmak isteyen veya belirsiz zamanlarda güvenli liman arayan yatırımcılar için nispeten istikrarlı bir varlık sınıfı oldu.
Sabırlı olan kazandı
Değerli metal, 2000-2025 yılları arasında sabırlı yatırımcılara %1.075 gibi şaşırtıcı bir getiri sağladı.
Bu grafik, TradingView'den alınan verilere göre Visual Capitalist tarafından hazırlandı. Altının 2000'den 2025'e kadar (3 Temmuz itibarıyla) altının yıllık getirilerini gösteriyor.