Altının fiyatı daha da artar mı? Uzmanlar yanıtladı: İşte altın fiyatlarını yükselten 4 ana neden
Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeler nedeniyle altın fiyatları 2025 yılında hızlı bir artış gösterdi. Gram altın, 4 bin lirayı aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Peki, altın fiyatlarının yükselmesinin sebepleri neler? İşte altın fiyatlarının artışına yol açan 4 ana neden...
Güvenli liman varlıklarından biri olan altın, jeopolitik riskler ve artan belirsizlik ortamında değer kazanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları ve küresel düzeni daha da bozma tehdidi, altının değerinin yükselmesinde etkili oluyor. Altının ons fiyatı, 14 Mart'ta 3 bin doları aşarak tarihi bir zirveye ulaşırken, değerli metalin yeni rekorlar kırmaya devam etmesi bekleniyor.
Yeni yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 2025 yılı itibarıyla 400 dolardan fazla değer kazandı ve yıl boyunca 18 kez rekor kırdı. Geçen yıl altının ons fiyatı yüzde 27 oranında artış gösterirken, 2025 yılında da yüzde 15’in üzerinde bir yükseliş kaydedildi. Son 10 yıl içinde ise altın, yüzde 130’dan fazla değer kazandı. Dün ise altının ons fiyatı 3 bin 57,31 dolara çıkarak bir kez daha tarihi zirveye ulaştı.
Analistler, altındaki son aylardaki yükseliş serisini, Richard Nixon'ın 15 Ağustos 1971'de doların altına dönüştürülebilirliğini (doların altın standardından ayrılması) sonlandırmasından beri "üçüncü büyük boğa piyasası" olarak değerlendiriyor.
ALTIN FİYATINI YUKARI DOĞRU DESTEKLEYEN 4 FAKTÖR
- Trump'ın gümrük tarifeleri politikasındaki gelişmelerin yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açması,
- ABD'nin potansiyel olarak büyüyen bütçe açığına yönelik artan endişeler,
- Dünyanın önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle tuttukları altın rezervlerini artırması