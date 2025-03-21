Altının fiyatı daha da artar mı? Uzmanlar yanıtladı: İşte altın fiyatlarını yükselten 4 ana neden

Güvenli liman varlıklarından biri olan altın, jeopolitik riskler ve artan belirsizlik ortamında değer kazanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları ve küresel düzeni daha da bozma tehdidi, altının değerinin yükselmesinde etkili oluyor. Altının ons fiyatı, 14 Mart'ta 3 bin doları aşarak tarihi bir zirveye ulaşırken, değerli metalin yeni rekorlar kırmaya devam etmesi bekleniyor.