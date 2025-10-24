Altının tahtına oturan yatırım aracı belli oldu! Haftanın kazandıran ve kaybettirenleri
Altın fiyatlarının çakıldığı haftada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları da belli oldu.
Altın yatırımcısı bu hafta büyük şaşkınlık yaşarken, Borsa ise yatırımcısını güldürdü. Dolar, euro, fonlar... Peki en çok kazandıran yatırım araçları hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 dolar/TL yüzde 0,04 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.