Altınını satan ikinci el konuta yöneldi! Yıldırımtürk: Yatırımcı arz cephesini genişletiyor

"Altın para birimlerine olan güvenin zayıf olmasını fiyatlıyor"

NTV'ye konuşan Yıldırımtürk, Trump’ın politikaları ile ilgili belirsizliğin altını desteklediğini dikkat çekerek "Son dönemde özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesiyle beraber altın buradan biraz destek görmüştü ama şimdi artık faiz indiriminin daha sınırlı olacağı beklentisi var. Ancak daha ziyade jeopolitik gerginlikleri ve para birimlerine olan güvenin zayıf olmasını fiyatlıyor. Bir de Trump'ın gelmesiyle beraber içselleşme geçileceği veyahut da siyasi ve ekonomik yönden nasıl bir politika sertlik yanlısı bir politika uygulayabilir beklentileri var. Bu altın fiyatını bir miktar destekliyor" dedi.