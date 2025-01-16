Altınını satan ikinci el konuta yöneldi! Yıldırımtürk: Yatırımcı arz cephesini genişletiyor
Altın yaşanan rekor fiyatlamalar devam ederken, artışın devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizlik ve Trump etkisi yatırımcının farklı alanlara yönelmesine neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcının parasını bağlamak için arz cephesini genişlettiğini dikkat çekerek yüksek fiyatlardan yararlananların ikinci el konuta yöneldiğini söyledi.
Geçen yıl getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldüren altın, 2025’e hızlı bir başlangıç yaptı. Altında rekor fiyatlamalar yaşanıyor. Trump’ın zaferinden bu yana güçlenen dolar karşısında altının düşüşü rekorlara rağmen gelecek dönem için belirsizliği tetikliyor.
Altın yatırımcısı, jeopolitik gelişmeler, Fed açıklamaları ve ABD tarafından gelen açıklamalara odaklandı. Rekor fiyatlamaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatları ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
"Altın para birimlerine olan güvenin zayıf olmasını fiyatlıyor"
NTV'ye konuşan Yıldırımtürk, Trump’ın politikaları ile ilgili belirsizliğin altını desteklediğini dikkat çekerek "Son dönemde özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesiyle beraber altın buradan biraz destek görmüştü ama şimdi artık faiz indiriminin daha sınırlı olacağı beklentisi var. Ancak daha ziyade jeopolitik gerginlikleri ve para birimlerine olan güvenin zayıf olmasını fiyatlıyor. Bir de Trump'ın gelmesiyle beraber içselleşme geçileceği veyahut da siyasi ve ekonomik yönden nasıl bir politika sertlik yanlısı bir politika uygulayabilir beklentileri var. Bu altın fiyatını bir miktar destekliyor" dedi.
"Altında Trump beklentisi var"
Yıldırımtürk "Daha ziyade dış piyasalardaki fiyatın içeriye yansıdığını görüyoruz. Bu noktada da ekim ayı fiyatlarını şu anda yaşıyoruz. Ons bazında 2685 dolar ons seviyeleri, burası geçilirse 2720 dolar ons seviyelerini görebiliriz önümüzdeki seanslar itibarıyla. Dolayısıyla şimdilik 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump'ın beklentisi var. Bu da fiyatların içinde diyebiliriz" şeklinde konuştu.