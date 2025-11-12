Amerikan tipi opsiyon: Yatırımcıya tam zaman özgürlüğü sunan model

Vadeden önce karı realize etme fırsatı

Amerikan tipi opsiyon sayesinde yatırımcılar, bekledikleri fiyat seviyesine daha erken ulaşıldığında karlarını vade dolmadan gerçekleştirebiliyor. Bu durum hem kısa vadeli stratejileri hem de riskten korunma planlarını daha etkin hale getiriyor. Ayrıca olumsuz piyasa hareketlerine karşı zaman kazandırarak potansiyel kayıpların önüne geçilebiliyor. Ekonomistler, aktif portföy yönetimi yapan yatırımcıların bu özelliği sıkça kullandığını ifade ediyor. Ekonomistlere göre bu erken kullanım avantajı, opsiyonun piyasa fiyatına da olumlu yansıyor.