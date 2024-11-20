Amortisman süresi kısa ve avantajlı! İşte İstanbul’da yatırım için cazip en kârlı mahalleler
İstanbul’un en lüks semtlerinden ev sahibi olmak artık beklenen kira getirisini karşılamıyor. Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi konut değeri yüksek yerlerde amortisman süresi 30 yılı buluyor. İstanbul’da yeni konutların yoğunlaştığı bölgeler ise yatırımcıya fırsat sunuyor. İşte İstanbul’da yatırımcıya kazandıracak en cazip en karlı mahalleler…
Artan konut fiyatları ve kredilerdeki yüksek faiz oranları, yatırımcıları gayrimenkulde yeni adres aramaya itti. Yatırımcı için son dönemin gözdesi de kısa amortisman süresi olan yeni konut alanları oldu.
Kazançta gözde şehirlerden olan İstanbul’da yeni konutlar yatırım rüzgarı estiriyor. Artık eskisi gibi en pahalı semtler beklenen kira getirisini karşılamayınca yatırımcı rotasını İstanbul’daki yeni konut alanlarına çevirdi. Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerin amortisman sürelerinin uzamasıyla yatırımcıyı 30 yılı aşkın ödeme çıkmazına sokması alternatif bölgelere yönelimleri artırdı.
Bloomberght’nin Endeksa'dan derlediği verilere göre, özellikle Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy ilçelerinde, ortalama amortisman süresi 11 ila 13 yıl arasında değişen birçok mahalle bulunuyor. İşte İstanbul’da yatırım için cazip en kârlı mahalleler
Esenyurt
Amortisman süresi: 11-12 yıl
Ortalama kira: 12-13 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9
Son yıllarda hızlı gelişimiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi unvanını alan Esenyurt, aynı zamanda İstanbul'da konut amortisman sürelerinin düşük olduğu ilçe olarak öne çıkıyor.
Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl; ortalama kira fiyatı 12-13 bin TL aralığında, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 seviyesinde. Esenyurt'un çoğu mahallesinde amortisman süreleri 12 yıl; yıllık getiri oranı yüzde 8 ila yüzde 9 arasında değişiyor.
Ancak amortisman sürelerindeki bu kısalığa rağmen, Esenyurt, heterojen demografik yapısı nedeniyle kimi yatırımcılarca yatırım açısından riskli bölge olarak görülüyor.