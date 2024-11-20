Amortisman süresi kısa ve avantajlı! İşte İstanbul’da yatırım için cazip en kârlı mahalleler

Esenyurt

Amortisman süresi: 11-12 yıl

Ortalama kira: 12-13 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9

Son yıllarda hızlı gelişimiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi unvanını alan Esenyurt, aynı zamanda İstanbul'da konut amortisman sürelerinin düşük olduğu ilçe olarak öne çıkıyor.

Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl; ortalama kira fiyatı 12-13 bin TL aralığında, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 seviyesinde. Esenyurt'un çoğu mahallesinde amortisman süreleri 12 yıl; yıllık getiri oranı yüzde 8 ila yüzde 9 arasında değişiyor.

Ancak amortisman sürelerindeki bu kısalığa rağmen, Esenyurt, heterojen demografik yapısı nedeniyle kimi yatırımcılarca yatırım açısından riskli bölge olarak görülüyor.