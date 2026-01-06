Anadolu'nun en büyük 80 şirketi açıklandı! Zirvede Hatay merkezli bir şirket var
Ekonomist Dergisi'nin her yıl düzenliği olarak açıkladı Anadolu'nun en büyük şirketlerinde 2025 listesi belli oldu. İlk iki sırada Hatay merkezli şirketler yer alırken listede gıda sektörü ön plana çıktı.
Anadolu'nun en büyük şirketleri, 2024 verilerine göre belirlenerek kamuoyu ile paylaşıldı. Ekonomist Dergisi tarafından paylaşılan listede demir-çelik sektörü zirveyi göğüslerken sıralamaya en fazla dahil olan sektörlerin başında ise gıda geldi. İşte Anadolu'nun en büyük 100 şirketi:
