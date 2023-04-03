Analistlerden petrol, altın, Bitcoin yorumu
OPEC+ ülkelerinin sürpriz bir gelişmeyle, üretimde kesinti kararı alması sonrası, küresel enflasyonist risk algısı yükseldi. Küresel piyasalarda volatil bir seyir gözlendi. Peki, beklentiler neler? İşte analistlerin petrol, altın, Euro/dolar, Bitcoin ve Ethereum değerlendirmeleri...
Petrole OPEC+ Desteği
İntegral Yatırım
Petrol OPEC+’nın almış olduğu kararla birlikte yükselişe geçti. OPEC+ dün, Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisi kararı aldığını duyurdu. Bankacılık krizinin yarattığı ekonomik endişeler ve faiz artırım kararlarıyla baskılanan Petrol, OPEC+’dan güçlü bir destek buldu.
OPEC+’nın bu kararı piyasayı şok eden ve beklenmedik bir anda geldi. OPEC+ Lideri Suudi Arabistan ise Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 500 bin varil düşüreceğini açıkladı. Bu arz kesintisi kararı 2022’nin Ekim ayında alınan günlük 2 milyon varillik arz kesintisi kararından sonra alınan ilk karar oldu. Temmuz ayında ise Rusya’nın petrol arzını 500 Bin varil daha kısması bekleniyor. Bu durumla birlikte Temmuz’dan itibaren 1,6 Milyon varillik bir arz kesintisi kararı söz konusu olacak.
WTI Teknik Analiz: Ham Petrol OPEC+ kararı sonrası güçlü alımlarla birlikte 81$’ın üzerini görse de sonrasında yaşanan geri çekilmelerle birlikte 79$ seviyesine kadar indi. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması halinde 75,29 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 82,76 seviyesi direnç olabilir.
Destekler: 75,29 / 73,02 / 72,35
Dirençler: 80,77 / 82,76 / 93,66
BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 83$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 86,17 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Satışların artması halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 81,39 seviyesi destek görevi görebilir.
Destekler: 81,39 / 78,57 / 75,73
Dirençler: 84,40 / 86,17 / 88,52
Brent petrolde 82,01 dolar kritik
Dinamik Yatırım
OPEC+ üreticilerinin sürpriz kesintiler açıklamasının ardından yükselen Brent Petrol, 82,01 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 86,55 olacaktır. Aksi takdirde, 82,01 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 76,41 desteğini takip ediyor olacağız.
Destek: 82,01 - 76,41 - 72,78
Direnç: 86,55 - 91,93 - 96,92
Altında kademeli olarak düşüş devam edebilir
Yatırım Finansman Menkul
Ons altın, yeni haftaya 1960 dolar direncinin altında başlıyor. Veri yoğun haftaya başlarken dolar endeksinde dar bant hareketinin kırıldığı ve ivme kazanımı izleniyor. Teknik olarak ters omuz baş omuz(TOBO) formasyonunu tamamlayan grafikte kademeli olarak geri çekilme hareketi devam edebilir. Olası yükselişlerde 1975 $/ons ilk direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmenin devamı halinde 1945 $/ons destek olarak takip edilebilir.