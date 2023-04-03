Analistlerden petrol, altın, Bitcoin yorumu

Petrole OPEC+ Desteği

İntegral Yatırım

Petrol OPEC+’nın almış olduğu kararla birlikte yükselişe geçti. OPEC+ dün, Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisi kararı aldığını duyurdu. Bankacılık krizinin yarattığı ekonomik endişeler ve faiz artırım kararlarıyla baskılanan Petrol, OPEC+’dan güçlü bir destek buldu.

OPEC+’nın bu kararı piyasayı şok eden ve beklenmedik bir anda geldi. OPEC+ Lideri Suudi Arabistan ise Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 500 bin varil düşüreceğini açıkladı. Bu arz kesintisi kararı 2022’nin Ekim ayında alınan günlük 2 milyon varillik arz kesintisi kararından sonra alınan ilk karar oldu. Temmuz ayında ise Rusya’nın petrol arzını 500 Bin varil daha kısması bekleniyor. Bu durumla birlikte Temmuz’dan itibaren 1,6 Milyon varillik bir arz kesintisi kararı söz konusu olacak.