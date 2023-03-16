Analistlerin 5 hisse için önerileri
Aracı kurumların piyasa uzmanları, hisse öneri portföylerini açıkladı. Uzman kadrolar, Turkcell, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim için hedef fiyatlarını, AL ve SAT tavsiyelerini paylaştı. İşte analistlerin tüm değerlendirmeleri...
Ziraat Yatırım, Turkcell için tavsiyesini korudu
Turkcell (TCELL) için hedef fiyatını 41,4 TL'den 51,4 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Ak Yatırım, Tüpraş için hedef fiyatını yükseltti
Tüpraş (TUPRS) için hedef fiyatını 672 TL'den 745 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
Ak Yatırım'ın Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatı 16,9 TL
Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için hedef fiyatını 11,5 TL'den 16,9 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
Yapı Kredi Yatırım'ın Mavi için tavsiyesi "al"
Mavi Giyim (MAVI) için hedef fiyatını 170 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.