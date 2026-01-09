Ani düşüşlere karşı otomatik koruma: Stop-loss

Stop-loss emri finans işlemlerinde temel bir koruma aracıdır

Stop-loss emri, yatırımcıların belirli bir zarar seviyesine ulaştığında pozisyonlarını otomatik olarak sonlandırmak için kullanılan temel koruma yöntemlerinden biri olarak bilinir.

Bu emir, yatırımcının hesap riskini sınırlı tutarak yatırım sürecine disiplin kazandırır.

Fiyat belirlenen seviyeye düştüğünde sistem otomatik işlem gerçekleştirir. Böylece yatırımcıların duygusal karar alma ihtiyacı ortadan kalkar.

Stop-loss, portföy yönetiminde temel bir güvenlik mekanizması olarak işlev görür. Yatırımcılar, bu araç sayesinde beklenmedik piyasa dalgalanmalarına karşı daha kontrollü bir duruş sergiler.

Özellikle volatilitesi yüksek piyasalarda aracın otomatik işleyişi öne çıkar.

Emir, varlığın değer kaybının büyümesini önleyerek hesap dengesinin korunmasına katkı sağlar. Bu nedenle stop-loss, yatırım disiplininin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.