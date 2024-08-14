Yüksek TL mevduata rağmen 6 şehir dolardan vazgeçmedi... İşte o şehirler

TL tasarruf mevduatı 3.5 trilyon lira arttı. Döviz mevduatı da 3 milyar dolar azaldı. Başta başkent Ankara olmak üzere büyük şehirler dolardan kaçıp Türk Lirası mevduattan enflasyona en yakın getiri sağlarken Şırnak, Osmaniye ve Manisa'da vatandaş dolara devam dedi ve kaybetti