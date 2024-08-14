Yüksek TL mevduata rağmen 6 şehir dolardan vazgeçmedi... İşte o şehirler
Son 1 yılda enflasyon yüzde 61,8 artarken dolar kuru yüzde 24 değer kazandı. Mevduat faizi zaman zaman yüzde 60'ın üstüne çıkarak enflasyonla savaşabilecek en önemli yatırım araçlarının başında geldi. Önceki yıllarda hızla döviz mevduatına dönen vatandaş ve şirketler de geçen yıl döviz mevduatı yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladı. Peki hangi şehir TL'yi hangi şehir dövizi tercih etti? İşte şehirlerin durumu...
Son 1 yılda enflasyon yüzde 61,8 artarken dolar kuru yüzde 24 değer kazandı. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki ekonomi politikasının aksine "rasyonel politikalara" dönmesi ve güçlü faiz artırımlarının ardından özellikle mevduat faizi zaman zaman yüzde 60'ın üstüne çıkarak enflasyonla savaşabilecek en önemli yatırım araçlarının başında geldi.
Önceki yıllarda hızla döviz mevduatına dönen vatandaş ve şirketler de geçen yıl döviz mevduatı yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladı.
TL tasarruf mevduatı 3.5 trilyon lira arttı. Döviz mevduatı da 3 milyar dolar azaldı. Başta başkent Ankara olmak üzere büyük şehirler dolardan kaçıp Türk Lirası mevduattan enflasyona en yakın getiri sağlarken Şırnak, Osmaniye ve Manisa'da vatandaş dolara devam dedi ve kaybetti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun açıkladığı il bazındaki bankacılık rakamlarına göre geçen yıl seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde başlanan yeni ekonomi programına güvenip tasarrufunu Türk Lirası'na dönen 10 il arasında Ankara da bulunuyor.