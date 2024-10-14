Ankara'da ev fiyatları ne kadar? İlçe ilçe açıklandı!
Ankara'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 969 bin TL olarak hesaplandı. Başkentte konut fiyatları son 1 yılda yüzde 29 artarken ilçe ilçe ev fiyatlrının ne kadar olduğu da açıklandı.
Türkiye’de son 4 yılda enflasyondaki yükseliş ev fiyatlarında büyük artışa neden olurken halkın gelirindeki erime de ev almayı hayal haline getirdi. Son dönemde konut fiyatları reel bazda düşüşe geçse de hanehalkı gelirinin hem ev fiyatlarının çok gerisinde kalması hem de yüksek faiz oranları konuta ulaşımı zorlaştırıyor.
Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde ortalama konut fiyatları il ortalamasının oldukça üzerine çıkarken Haymana ve Polatlı gibi ilçelerin iki katını geçti. Gazete Duvar'ın Endeksa verilerinden yaptığı derlemeye göre; Ankara'nın ilçelerinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatları şuu şekilde hesaplandı:
Şereflikoçhisar
1 milyon 320 bin TL
Haymana
1 milyon 417 bin TL