Ankara'da ev fiyatları ne kadar? İlçe ilçe açıklandı!

Türkiye’de son 4 yılda enflasyondaki yükseliş ev fiyatlarında büyük artışa neden olurken halkın gelirindeki erime de ev almayı hayal haline getirdi. Son dönemde konut fiyatları reel bazda düşüşe geçse de hanehalkı gelirinin hem ev fiyatlarının çok gerisinde kalması hem de yüksek faiz oranları konuta ulaşımı zorlaştırıyor.