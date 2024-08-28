Anket ortaya çıkardı! Çalışanlar için ağır sonuç: Yarısı 1 yılda hiçbir kültürel etkinliğe gidemedi
Son yapılan ankete Türkiye'de çalışanlar için ağır bir tabloyu gözler önüne serdi. Sonuçlara göre çalışanların yüzde 53, son bir yılda tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere katılamadı.
Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 53’ünün son bir yılda tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere hiç katılamıyor.
Eleman.net’in düzenlediği izin günleri anketinin sonucunda, çalışanların yüzde 73’ünün son bir yılda sosyalleşmeye ayırdığı bütçeyi azalttığı; yüzde 53’ünün son bir yılda tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere hiç katılmadığı görüldü.
Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider istihdam platformu Eleman.net, gerçekleştirdiği anket sonucunda çalışanların izin zamanlarına ve tatil tercihlerine dair verileri ortaya koydu.
Eleman.net’in “Çalıştığınız işte haftada kaç gün izniniz var?” sorusunu çalışanların yüzde 55’i iki gün olarak cevapladı. Aynı soruya çalışanların yüzde 43’ü bir gün, yüzde 3’ü ise üç ve daha fazla gün yanıtını verdi.