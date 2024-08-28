Anket ortaya çıkardı! Çalışanlar için ağır sonuç: Yarısı 1 yılda hiçbir kültürel etkinliğe gidemedi

Eleman.net’in “Çalıştığınız işte haftada kaç gün izniniz var?” sorusunu çalışanların yüzde 55’i iki gün olarak cevapladı. Aynı soruya çalışanların yüzde 43’ü bir gün, yüzde 3’ü ise üç ve daha fazla gün yanıtını verdi.