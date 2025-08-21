Anlaşmalı emlakçı ile konut kredisi fırsatı: Faizler yüzde 1.69'a indi!

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Yapı Kredi ile iş birliği yaparak konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 650 bin TL'ye kadar olan krediler için yüzde 1,69 gibi düşük bir faiz oranı uygulanıyor. Şimdiye kadar 2 bin kişinin faydalandığı kampanyanın devam ettiği açıklandı.