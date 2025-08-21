Anlaşmalı emlakçı ile konut kredisi fırsatı: Faizler yüzde 1.69'a indi!
Konut sahibi olmak isteyenler için oldukça avantajlı bir kredi kampanyası hayata geçirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği ve Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle, düşük faizli konut kredisi fırsatı sunuluyor. Anlaşma kapsamında, birlik üyesi bir emlak danışmanı aracılığıyla başvuranlar, yalnızca %1,69 faiz oranından yararlanabiliyor. İşte detaylar...
Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Yapı Kredi ile iş birliği yaparak konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 650 bin TL'ye kadar olan krediler için yüzde 1,69 gibi düşük bir faiz oranı uygulanıyor. Şimdiye kadar 2 bin kişinin faydalandığı kampanyanın devam ettiği açıklandı.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada; kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 650 bin TL limitine kadar yüzde 1,69 faiz oranından faydalanabileceğini, daha yüksek kredi kullanımında ise faiz oranlarının yüzde 2,11 veya yüzde 2,89 seviyelerine çıkacağını belirtti. Ayrıca, kredi tutarının, evin ekspertiz değerinin yüzde 85'ini geçmeyeceği ifade edildi.
ING Bank'la da çalışmalarının olduğunu belirten Akçam, yüzde 1.79'la 650 bin liraya kadar konut kredisi kullanılabildiğini, Akbank ve Garanti Bankası'yla da uygun faizli kredi görüşmelerinin yapıldığını ifade etti.