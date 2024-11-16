Anne babalar kara kara düşünüyor: Bebek mamaları cep yakıyor!
Gıdadan giyime, temizlik ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar birçok kalemde etkili olan zamlardan bebek mamaları da nasibini aldı. Asgari ücretin 17.002 TL olduğu ülkemizde bir kutu bebek maması 818 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu durumda da bebek sahibi anne babalar kara kara düşünüyor. İşte, marka ve gramlarına göre bebek mamaları fiyat listesi...
BEBELAC
Bebelac 1 bebek sütü 800 gram 0-6 ay: 499,90 TL
Bebelac 1 bebek sütü 400 gram 0-6 ay: 279,90 TL
Bebelac 1 bebek sütü 250 gram 0-6 ay: 199,90 TL
Bebelac gold 1 bebek sütü 800 gram 0-6 ay: 599,90 TL
Bebelac gold 1 bebek sütü 350 gram 0-6 ay: 299,90 TL
Bebelac gold 3 çocuk devam sütü 800 gram 1 yaş+: 599,90 TL
Bebelac 4 çocuk devam sütü 800 gram 1 yaş+: 499,90 TL
Bebelac gold sütlü pirinçli 250 gram: 129,90 TL
Bebelac gold sütlü meyveli irmikli 250 gram: 129,90 TL
Bebelac elma havuç püresi 125 gram: 34,90 TL
Bebelac elma armut / elma şeftali / elma havuç püresi 6x125 gram: 209,40 TL
APTAMIL
Aptamil 1 bebek sütü 350 gram 0-6 ay akıllı kutu: 290 TL
Aptamil 1 bebek sütü prosyneo 0-6 ay 400 gram: 350 TL
Aptamil 1 devam sütü 800 gram: 575 TL
Aptamil 2 devam sütü 1200 gram 6-9 ay: 713,90 TL
Aptamil 3 devam sütü 350 gram 9-12 ay akıllı kutu: 287 TL
Aptamil 4 çocuk devam sütü 350 gram 1 yaş akıllı kutu: 289,90 TL
Aptamil 4 çocuk devam sütü 900 gram 1 yaş akıllı kutu: 578,55 TL
Aptamil sütlü büsküvili gece kaşık maması 250 gram: 199,90 TL
Aptamil 7 tahıllı ve ballı 250 gram: 295 TL
Aptamil sütlü ballı irmikli kaşık maması 250 gram: 249 TL
HIPP
Hipp 1 organik combiotic 350 gram bebek sütü: 397 TL
Hipp 1 organik combiotic 800 gram bebek sütü: 818 TL
Hipp 2 organik combiotic 350 gram bebek sütü: 415 TL
Hipp 2 organik combiotic 800 gram bebek sütü: 779 TL
Hipp organik sebze ve tavuklu kremalı pirinç 125 gram: 79,95 TL
Hipp organik erik püresi 125 gram: 40 TL