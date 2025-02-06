Annelere iş ve destek ödemeleri zamlandı! İşte çalışan kadınlara sağlanan imkanlar ve ödenekler

Yarı zamanlı çalışan anneler desteklenecek

İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904'e çıktı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye 25 bin 808 liraya yükseldi. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçecek.