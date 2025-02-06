Annelere iş ve destek ödemeleri zamlandı! İşte çalışan kadınlara sağlanan imkanlar ve ödenekler
2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte çalışan annelere destekler ve yeni iş imkanları hazırlanırken, annelere verilen ödeneklerde de artış yaşandı. Doğum parasından, çocuk yardımına varana kadar ödemelerde artış yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllık Ulusal İstihdam Stratejisi'nde devreye alınan yeni iş imkanlarını açıkladı. Buna göre, eylem planındaki 24 eylem maddesiyle kadınların, engellilerin ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları artırılacak.
Aile yılında ev kadınları ve gençler için iş imkânları hazırlanırken, anneler için de ödenekler yeniden hesaplandı. Analık parasından çocuk yardımına kadar her ödemeye zam geldi. Sabah’tan Faruk Erdem bugünkü yazısında annelere sağlanan destek ve ödemeleri yazdı.
Kimler yeni iş imkânlarından yararlanacak?
İlk etapta üniversite öğrencileri bu desteklerden yararlanacak. Daha sonra ev kadınları, engelliler gibi dezavantajlı kesimler de devreye alınacak.
Yarı zamanlı çalışan anneler desteklenecek
İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904'e çıktı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye 25 bin 808 liraya yükseldi. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçecek.