Apple'da yüzde yüz zam: Yarından itibaren geçerli olacak!

Yapılan tarife değişikliği sonrası zamlı fiyat listesi şu şekilde oldu:

Apple, halihazırda 12,99 TL'den satışa sunduğu ve en düşük paketi olan 50 GB'lık iCloud servisine yarından itibaren 25 liradan kullanıcılara sunacak.

Bu paketin dışında, en sık tercih edilen 200 GB'lık iCloud hizmeti de yüzde 100 zamlanarak 39,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi. Ayrıca premium paketler içerisinde yer alan 2 TB'lık iCloud hizmeti de 129,99 TL'den 249,99 TL'ye ulaştı.