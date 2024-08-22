Apple'da yüzde yüz zam: Yarından itibaren geçerli olacak!
Türkiye’deki yüksek enflasyon, ürün ve hizmet fiyatlarında ardı ardına zamları tetiklerken, yerli ve yabancı firmalar da fiyat politikalarını yeniden gözden geçiriyor. Son zam kararı ise dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple’dan geldi.
Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Apple, Türkiye’de artan enflasyon ve yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarına yeni bir zam dalgası ekledi. Şirket, telefon ve bilgisayar fiyatlarındaki artışların ardından, Apple kullanıcılarının vazgeçilmezi olan iCloud hizmetlerine de yüzde 100’e varan oranlarda zam yaptığını duyurdu.
Fiyatlarda iki kat artış
Apple cihaz sahiplerine bulut depolama hizmeti sunan iCloud, yarından itibaren zamlı fiyatlarla sunulmaya başlayacak. Apple cihazlarının yüksek maliyetleri nedeniyle birçok kullanıcı, daha uygun fiyatlı düşük hafızalı modelleri tercih edip, depolama ihtiyacını iCloud gibi bulut hizmetleriyle karşılıyordu.
Yapılan tarife değişikliği sonrası zamlı fiyat listesi şu şekilde oldu:
Apple, halihazırda 12,99 TL'den satışa sunduğu ve en düşük paketi olan 50 GB'lık iCloud servisine yarından itibaren 25 liradan kullanıcılara sunacak.
Bu paketin dışında, en sık tercih edilen 200 GB'lık iCloud hizmeti de yüzde 100 zamlanarak 39,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi. Ayrıca premium paketler içerisinde yer alan 2 TB'lık iCloud hizmeti de 129,99 TL'den 249,99 TL'ye ulaştı.
Diğer taraftan, son yıllarda Türkiye'deki döviz kuru artışını hızla fiyatlarına yansıtan küresel şirketlerden biri de Adobe oldu. Photoshop, video kurgu ve tasarım yazılımlarının üreticisi Adobe, 2024 yılında abonelik ücretlerine yüzde 400'ün üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Bu ani zam, özellikle bireysel kullanıcılar için büyük bir mali yük oluşturarak, alternatif programlara olan ilgiyi artırdı.