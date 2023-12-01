Apple'dan Türkiye’deki tüm ürünlerine zam! İşte en ucuz ve en pahalı iPhone'un fiyatı Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere aralık ayı itibarıyla zam yaptı. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi. En ucuz iPhone ise 26 bin 999 TL ile iPhone SE oldu. İşte Apple Türkiye'nin zamlı fiyat listesi...

Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu. 49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi. İşte zamlı liste... 1 | 8

En uygun fiyatlı iPhone SE 64 GB depolama alanına sahip versiyounun eskiden fiyatı 24 bin 999 TL iken, yeni zam sonrası 26 bin 999 TL'ye çıktı. 256 GB depolama alanına sahip versiyon ise 33 bin 499 TL oldu. 2 | 8

iPhone 13, 128 GB depolama alanı sunulan modelde ise 36 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye bir fırlama oldu. 3 | 8