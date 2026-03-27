Araba alacaklar dikkat! Hangi sıfır araç modelleri indirimde? İşte kampanyalı sıfır araba modelleri
Mart ayında otomotiv markaları, sıfır araç almak isteyenler için kampanya içeriklerini güncellemeye devam ediyor. Farklı segmentlerde sunulan finansman seçenekleri, nakit alımlara yönelik fiyat uygulamaları ve takas imkanları öne çıkarken; geniş model yelpazesi dikkat çekiyor. Sınırlı süreyle sunulan bu kampanyalar, ödeme planlarındaki çeşitlilikle araç alım sürecini şekillendiriyor. İşte Mart 2026'ya ait güncel sıfır otomobil kampanyalarına dair öne çıkan başlıklar…
Mart ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanya yoğunluğu yeniden hız kazandı. Sıfır araç satın almak isteyenler için markalar; farklı kredi seçenekleri, nakit alımlara yönelik fiyat düzenlemeleri ve takas uygulamalarıyla öne çıkıyor. Bahar döneminin yaklaşmasıyla birlikte showroomlarda hareketlilik artarken, markalar arasındaki rekabet de belirgin şekilde yükseliyor.
Peki, Mart 2026’da otomobil kampanyalarında hangi modeller ve ödeme seçenekleri öne çıkıyor?
Citroën C3 Aircross (Plus) & Ë-C3 Aircross (Elektrikli)
300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
Citroën C4 & C4 X (MAX 2025)
150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim avantajı sunuluyor.
Citroën Ami
270 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Citroën Berlingo Kombi
600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Citroën Berlingo Van
500 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
Citroën Jumpy Spacetourer
600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sunuluyor