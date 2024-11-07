Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ücretlerinde 6 kat fark: Yeni tarife nasıl çalışıyor?
Araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken trafik sigortası ve isteğe bağlı kasko sigortası oranları giderek düşüyor. SDDK'nın getirdiği yeni düzenlemelerle, trafik sigortası primleri her ay hasar ve maliyet endekslerine göre yeniden belirleniyor. Peki, bu yeni tarife nasıl çalışıyor ve trafik sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte tüm detaylar…
Son dönemde, kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçe oranlarında bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Araç sahipleri için temel sigorta türleri arasında yer alan kasko isteğe bağlıyken, zorunlu trafik sigortası yasal bir yükümlülük.
Bu nedenle, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sahiplerinin trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Denetimlerde, sigortasız araçlar bağlanabilir veya idari para cezası uygulanabilir. Ancak, tüm bu önlemlere rağmen trafikte sigortasız araç sayısının giderek arttığı görülüyor.
İYİ SÜRÜCÜ DAHA AZ ÖDÜYOR
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Mayıs ayında yeni bir düzenlemeyle sigorta fiyatlarını her ay hasar ve maliyet endeksine göre belirlemeye başladı. Bu sistemle iyi sürücüler avantajlı çıkarken, sık kaza yapanlar daha yüksek primler ödüyor.