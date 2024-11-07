Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ücretlerinde 6 kat fark: Yeni tarife nasıl çalışıyor?

İYİ SÜRÜCÜ DAHA AZ ÖDÜYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Mayıs ayında yeni bir düzenlemeyle sigorta fiyatlarını her ay hasar ve maliyet endeksine göre belirlemeye başladı. Bu sistemle iyi sürücüler avantajlı çıkarken, sık kaza yapanlar daha yüksek primler ödüyor.