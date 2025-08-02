Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar

TÜRKİYE’DE BMW 330İ XDRİVE SEDAN PARASINA YENİ YAŞAM

Fakat herkesin dikkatten kaçırdığı ve yaşam hakkı elde etmenin zor olduğu bir ülke var ki o da ABD… Türkiye’de 2025 model BMW 330i xDrive aracını satan bir kişi satıştan elde edeceği 117.884 dolar ile ABD’de yeni bir yaşam kurabiliyor.