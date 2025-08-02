Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar
Türkiye’de evini arabasını satarak ABD’de yeni bir hayat kurmak isteyenlerin satın alabildiği ürünler şaşırtıyor.
Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle insanlar farklı ülkelere göç etmeye başladı. Türkiye’de ise vatandaşlar Balkan ülkelerini tercih ediyor.
Özellikle buradaki düzenini değiştirme cesaretini gösterenler Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelerde çok daha iyi hayatlar kurmayı planlıyor.
TÜRKİYE’DE BMW 330İ XDRİVE SEDAN PARASINA YENİ YAŞAM
Fakat herkesin dikkatten kaçırdığı ve yaşam hakkı elde etmenin zor olduğu bir ülke var ki o da ABD… Türkiye’de 2025 model BMW 330i xDrive aracını satan bir kişi satıştan elde edeceği 117.884 dolar ile ABD’de yeni bir yaşam kurabiliyor.