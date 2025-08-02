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  4. Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar

Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar

Türkiye’de evini arabasını satarak ABD’de yeni bir hayat kurmak isteyenlerin satın alabildiği ürünler şaşırtıyor.

Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar - Sayfa 1

Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle insanlar farklı ülkelere göç etmeye başladı. Türkiye’de ise vatandaşlar Balkan ülkelerini tercih ediyor.

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Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar - Sayfa 2

Özellikle buradaki düzenini değiştirme cesaretini gösterenler Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelerde çok daha iyi hayatlar kurmayı planlıyor.

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Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar - Sayfa 3

TÜRKİYE’DE BMW 330İ XDRİVE SEDAN PARASINA YENİ YAŞAM

Fakat herkesin dikkatten kaçırdığı ve yaşam hakkı elde etmenin zor olduğu bir ülke var ki o da ABD… Türkiye’de 2025 model BMW 330i xDrive aracını satan bir kişi satıştan elde edeceği 117.884 dolar ile ABD’de yeni bir yaşam kurabiliyor.

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Arabasını satan yeni hayat kuruyor * Bu ülkeye gitmek için sırada bekliyorlar - Sayfa 4

Borsatahtacisi’nın yaptığı hesap şu şekilde:

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