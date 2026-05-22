Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...
Bayram tatili ve yaz ayları yaklaşırken araç satın almak isteyenler nakit ihtiyacı için bankaların sunduğu rakamları yakından takip ediyor. Taşıt kredisi için son durum araştırılıyor. Peki, 300 bin TL taşıt kredisi veya taşıt finansmanında 24 ay vadede faiz oranı veya kar payı oranı, aylık taksit ve toplam ödeme ne kadar? İşte banka banka güncel rakamlar...
Araç satın almayı planlayanlar bankaların sunduğu kredi oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle en düşük rakamın hangi bankalarda olduğu ve geri ödeme tablosunun ne şekilde oluştuğu merak ediliyor.
Garanti BBVA - Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 20.531,19 TL
Toplam Ödeme: 494.248 TL
Albaraka - Araç Finansmanı
Kar Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 19.684,11 TL
Toplam Ödeme: 472.433 TL