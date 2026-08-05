Araç alacaklar dikkat! Ağustos 2026 otomobil fiyatları ve kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste

EGEA’YA ZAMLA VEDA

Üretimi sona eren Fiat Egea modellerinde Ağustos ayında hem zam hem de nakit indirim kampanyaları bir arada sunuluyor. Şehir içi mobilite aracı Topolino’da ise fiyat düşüşü yaşandı.

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP (Easy): 1.384.900 TL (Nakit Kampanyalı)

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP (Street): 1.850.500 TL (Nakit Kampanyalı)

Grande Panda (83 kW Elektrikli): 1.494.900 TL (Nakit Kampanyalı)

Topolino (5.4 kWh): 559.900 TL (Nakit Kampanyalı)