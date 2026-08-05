Araç alacaklar dikkat! Ağustos 2026 otomobil fiyatları ve kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste
2026 Ağustos ayı itibarıyla otomobil devleri güncel fiyat listelerini yayımladı. Bazı markalar fiyatlarını sabit tutarken, bazıları dev indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Toyota'nın 1 milyon TL'ye varan indirimi, Fiat Egea'nın veda zammı ve Opel'in elektrikli modellerindeki fırsatları otomobil piyasasını hareketlendirdi. İşte BYD'den Tesla'ya, Dacia'dan Renault'ya kadar marka marka güncel sıfır araç fiyatları ve tüm detaylar...
EGEA’YA ZAMLA VEDA
Üretimi sona eren Fiat Egea modellerinde Ağustos ayında hem zam hem de nakit indirim kampanyaları bir arada sunuluyor. Şehir içi mobilite aracı Topolino’da ise fiyat düşüşü yaşandı.
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP (Easy): 1.384.900 TL (Nakit Kampanyalı)
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP (Street): 1.850.500 TL (Nakit Kampanyalı)
Grande Panda (83 kW Elektrikli): 1.494.900 TL (Nakit Kampanyalı)
Topolino (5.4 kWh): 559.900 TL (Nakit Kampanyalı)
BOREAL İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR
Renault, yerli üretim SUV modeli Boreal için lansmana özel indirimlerini Ağustos ayında da sürdürüyor. Clio ve Megane Sedan modellerinde ise fiyatlar sabit tutuldu.
Yeni Clio evolution plus: 1.830.000 TL
Yeni Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL (Kampanyalı)
Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL
Renault Austral techno mild hybrid: 2.875.000 TL
FİYAT/PERFORMANS DENGESİ KORUNUYOR
Dacia, Ağustos ayında fiyatlarını büyük oranda sabit tuttu. Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden Sandero ve 13 yıl sonra dönen Logan modelinde fiyat güncellemesi yapılmadı.
Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL
Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
Yeni Logan essential TCe 100: 1.440.000 TL
Jogger extreme Eco-G 120 auto (7 koltuklu): 1.850.000 TL
COROLLA’DA 1 MİLYON TL’YE YAKIN İNDİRİM
Ağustos ayının en dikkat çekici kampanyası Toyota'dan geldi. Marka, Corolla modelinde yaklaşık 1 milyon TL'ye varan, Land Cruiser Prado'da ise yaklaşık 5 milyon TL'lik dev indirimler sunuyor.
Corolla 1.5 Vision Plus: 1.850.000 TL (Kampanyalı)
Corolla 1.5 Flame X-Pack: 1.999.000 TL (964.000 TL İndirim)
Corolla Cross Hybrid 1.8 Flame: 2.820.000 TL (Kampanyalı)
C-HR Hybrid 1.8 Flame: 2.250.000 TL (Kampanyalı)
Land Cruiser Prado: 14.700.000 TL (Kampanyalı)