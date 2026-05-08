Araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır otomobiller açıklandı: İşte en çok tercih edilen modeller...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adede geriledi.

Pazar küçülürken elektrikli araçların payı ise dikkat çekici şekilde artarak 54 bin 892 satışla yüzde 18,9 seviyesine ulaştı.Yerli üretim Togg ise Nisan ayında 3 bin 821 adet satış gerçekleştirdi.