Araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır otomobiller açıklandı: İşte en çok tercih edilen modeller...
Türkiye otomobil pazarı 2026'nın ilk dört ayında daralma gösterirken, elektrikli araçların payı hızla artmaya devam etti. Sıfır araç satışlarında gerileme yaşanmasına rağmen SUV ve hibrit modeller öne çıktı. En ucuz sıfır otomobiller listesinde ise Dacia, Kia ve Opel gibi markalar dikkat çekti. İşte detaylar...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adede geriledi.
Pazar küçülürken elektrikli araçların payı ise dikkat çekici şekilde artarak 54 bin 892 satışla yüzde 18,9 seviyesine ulaştı.Yerli üretim Togg ise Nisan ayında 3 bin 821 adet satış gerçekleştirdi.
OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil satışları aynı dönemde yüzde 5,93 düşüşle 290 bin 870 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,83 artarak 78 bin 826 adede yükseldi.
Nisan ayında ise toplam pazar yüzde 1 gerilerken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış görüldü.
SEGMENT VE GÖVDE TİPİ DAĞILIMI
Segment bazında bakıldığında, pazarın büyük kısmını düşük vergi avantajı bulunan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu.
Özellikle C segmenti 157 bin 162 adetle yüzde 54 pay alırken, SUV gövde tipi 186 bin 299 satışla yüzde 64 oranla en çok tercih edilen kategori oldu.