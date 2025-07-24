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Araç fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilendi? İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar...

Otomobil ve pick-up'larda Özel Tüketim Vergisi oranı ve matrahları değişti. ÖTV dilimi yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar yükseldi. Bazı yerli üretim araçların fiyatları gerilerken elektrikli araçların fiyatları arttı.

Araç fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilendi? İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar... - Sayfa 1

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi köklü değişiklik yaşadı. Yeni vergi dilimleri eklenirken matrahlar değişti. İçten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit, pick-up tipine sahip araçların ÖTV'leri tamamen değiştirildi.

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Araç fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilendi? İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar... - Sayfa 2

MOTOR HACMİ EŞİĞİ DE YÜKSELTİLDİ

Motor hacmi eşiği ÖTV'de 1300 cc ve altıyken 1400 cc ve altı olarak değiştirildi.

PICK-UP'LARDA ÖTV YÜZDE 50 OLDU

Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

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Araç fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilendi? İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar... - Sayfa 3

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV EN DÜŞÜK YÜZDE 25 OLDU

Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 25 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Elektriklilerde lüks segmente doğru ilerleyen modellerin ÖTV'si sırayla 25, 55, 65 ve 75'e yükselmiş oldu.

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Araç fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilendi? İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar... - Sayfa 4

İÇTEN YANMALILARDA DA ÖTV DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

İçten yanmalı otomobillerde de ÖTV dilimleri yüzde 70'ten başlayop yüzde 220'ye kadar yükseliyor. Bazı yerli üretim otomobillerin ÖTV'leri yüzde 70-75 dilimine girmeye başladı.

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