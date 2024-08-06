Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek

Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği cevapta kredi kartının kullanılması taleplerinin yoğunlaşması üzerine konu ile ilgili kurumlar ile varılan mutabakat neticesinde araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanmak suretiyle ödenmesi hâlinde oluşacak komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmasında bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş birliğine varıldığı hatırlatıldı.