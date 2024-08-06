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  4. Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek

Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek

Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan komisyon alınmasına yönelik tartışmalar sürerken Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, araç muayenesinde kredi kartı kullananlardan komisyon kesilmemesi için çalışma başlattı.

Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek - Sayfa 1

Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan komisyon alınmasına yönelik tartışmalar sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni ihale döneminde komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmaması için çalışma yapıldığını açıkladı.

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Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Tüketici Hakem Heyeti geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın başvurusu üzerine 1.130 lira muayene ücretine karşılık 128 lira komisyon alınmasını ‘Ayıplı hizmet’ olarak değerlendirerek bu ücretin iadesine karar vermişti. Muayene ücretlerinden komisyon alındığı iddiaları TBMM gündemine de taşındı.

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Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek - Sayfa 3

Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği cevapta kredi kartının kullanılması taleplerinin yoğunlaşması üzerine konu ile ilgili kurumlar ile varılan mutabakat neticesinde araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanmak suretiyle ödenmesi hâlinde oluşacak komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmasında bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş birliğine varıldığı hatırlatıldı.

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Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı ile ödemelerde komisyon kesilmeyecek - Sayfa 4

Bakanlığın cevabında “Araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanılıp kullanılmaması araç sahiplerinin tercihine bırakılmakta olup, yeni ihale döneminde araç muayene ücreti komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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