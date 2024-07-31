Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak
Türkiye'deki tüm araç sahiplerini ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te önemli bir değişiklik yapıldı.
Yapılan değişikliğe göre, gişelerden kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde usulüne uygun şekilde ödemesini yapanlardan herhangi bir idari para cezası alınmayacak.
Kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde ücreti ödemeyenlere geçiş ücretinin bir katı olarak idari para cezası uygulanacak ve tebligat yapılmayacak.
Hesaplamada kilometre başı ücret yükseldi
Geçiş ücretlerinin hesaplanması formülünde yer alan "Bir Km'lik otoyol birim fiyatı" 0.25 liradan 1 liraya yükseltildi.