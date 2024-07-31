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  4. Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak

Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak

Türkiye'deki tüm araç sahiplerini ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak - Sayfa 1

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te önemli bir değişiklik yapıldı.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak - Sayfa 2

Yapılan değişikliğe göre, gişelerden kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde usulüne uygun şekilde ödemesini yapanlardan herhangi bir idari para cezası alınmayacak.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak - Sayfa 3

Kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde ücreti ödemeyenlere geçiş ücretinin bir katı olarak idari para cezası uygulanacak ve tebligat yapılmayacak.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün süre verildi, idari para cezası uygulanacak - Sayfa 4

Hesaplamada kilometre başı ücret yükseldi

Geçiş ücretlerinin hesaplanması formülünde yer alan "Bir Km'lik otoyol birim fiyatı" 0.25 liradan 1 liraya yükseltildi.

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