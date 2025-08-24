  1. Ekonomim
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste...

Bankalar ve akaryakıt bayileri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde puan ve indirimler kazanılabiliyor.

Sayfa 1

Milyonlarca araç ve kredi kartı kullanıcısı avantajları kolluyor. Kredi kartlarıyla akaryakıt alanlar belli şartlar sağlandığında indirim ve puan elde ediyor.

1 | 10
Sayfa 2

10 LİTREYE YAKIN YAKIT BEDAVA

500 liraya kadar, başka bir deyişle yaklaşık 10 litreye kadar indirimler elde ediliyor.

2 | 10
Sayfa 3

İŞTE İNDİRİM SUNAN KREDİ KARTLARI

Axess kartı olanlar Petrol Ofisi istasyonlarında 4 kere 900 liralık alım yaptığında 300 lira puan/indirim kazanıyor.

3 | 10
Sayfa 4

Denizbank Bonus kartı olanlar anlaşmalı istasyonlarda 5 kere 1500 liralık alım yaptığında 500 lira puan/indirim kazanıyor.

4 | 10