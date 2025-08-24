Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste...
Bankalar ve akaryakıt bayileri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde puan ve indirimler kazanılabiliyor.
Milyonlarca araç ve kredi kartı kullanıcısı avantajları kolluyor. Kredi kartlarıyla akaryakıt alanlar belli şartlar sağlandığında indirim ve puan elde ediyor.
10 LİTREYE YAKIN YAKIT BEDAVA
500 liraya kadar, başka bir deyişle yaklaşık 10 litreye kadar indirimler elde ediliyor.
İŞTE İNDİRİM SUNAN KREDİ KARTLARI
Axess kartı olanlar Petrol Ofisi istasyonlarında 4 kere 900 liralık alım yaptığında 300 lira puan/indirim kazanıyor.