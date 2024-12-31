Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından duyurulması planlanan akaryakıt ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 6 seviyesinde ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yarından itibaren zamlanmış olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik açıklamalarının ardından yeni yılda geçerli olacak tablo Resmi Gazete'de yayımlandı.
Normal şartlar altında 3 Ocak'ta yüzde 8 civarında artırılması beklenen ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu.
BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINA ZAM GELECEK
Yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela değişecek.