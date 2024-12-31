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  4. Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından duyurulması planlanan akaryakıt ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 6 seviyesinde ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yarından itibaren zamlanmış olacak.

Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik açıklamalarının ardından yeni yılda geçerli olacak tablo Resmi Gazete'de yayımlandı. 

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Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor - Sayfa 2

Normal şartlar altında 3 Ocak'ta yüzde 8 civarında artırılması beklenen ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. 

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Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor - Sayfa 3

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINA ZAM GELECEK 

Yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela değişecek.

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Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor - Sayfa 4

Benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseltildi.

Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.

İşte 31 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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