Araç sahipleri dikkat, süre doluyor! MTV'nin ikinci taksit ödemesi ne zaman?
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Peki, MTV ödemesi nereden yapılıyor? Ödenmemesi durumunda yaptırımlar neler?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılı (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı.
MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak
Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. 31 Temmuz'a kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.
Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.
Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.