Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oran değişti! Eylülde kim ne kadar ödeyecek?
Trafik sigortası yenileme zamanı gelen araç sürücüleri ne kadar ödeme yapacağını merak ediyor. Temmuz ayında prim artışı yüzde 3.5 olarak uygulanmış, ağustosta fiyatlarda bir değişim olmamıştı. Eylül ayında ise trafik sigortasında oranlar değişti. Peki eylülde kim ne kadar ödeyecek? İşte yeni tablo...
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası prim artış oranı belli oldu. Buna göre eylül ayında trafik sigortası yüzde 2 zamlanacak. Peki eylülde araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak? Yaz ayları itibarıyla kaskoda indirim yapıldığı belirtiliyordu. Şu anda kaskoda kampanyalar sürüyor mu?
Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Bağcı, şunları söyledi:
“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eylül ayında yapılacak zam oranını yüzde 2 olarak açıkladı.
‘AĞUSTOSTA ZAM OLMAMIŞTI’
Ağustos ayında bir artış yapılmamıştı. Temmuz ayındaki trafik sigortası primleri aynen ağustos ayında da geçerli olmuştu. Şimdi ağustostaki primler üzerinden yüzde 2 artış yapılacak.
‘SİGORTA ŞİRKETLERİ ARA ZAM İSTİYOR’
SEDDK hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları, hasar maliyetlerine bakarak aylık artış oranını belirlediğini söylüyor. Sigorta şirketleri zarar ettiklerini belirterek ara düzenleme taleplerini dile getiriyor. Trafik sigortasında bir ara düzenleme yapılacaksa bunun yıl sonuna doğru netleşeceğini düşünüyorum. Bütün bir yıla bakıp, sigorta şirketlerinin verilerine bakıp yıl sonunda tekrar 2025 yılı Ocak ayında fazla bir artış yapılması mümkün olabilir. Bunun eylül, ekim ayında yapılmasını isteyen sigorta şirketleri de var.