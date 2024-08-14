Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oran değişti! Eylülde kim ne kadar ödeyecek?

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası prim artış oranı belli oldu. Buna göre eylül ayında trafik sigortası yüzde 2 zamlanacak. Peki eylülde araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak? Yaz ayları itibarıyla kaskoda indirim yapıldığı belirtiliyordu. Şu anda kaskoda kampanyalar sürüyor mu?