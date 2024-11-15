Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK'te tepki çeken uygulama: 2025’te 2.622 TL'ye yükselecek
Trafikte kayıtlı araç sayısı 30,6 milyonu geçti ve araç sahipleri için zorunlu olan muayene ücretine 2025’te %44 zam geliyor. Bu zamla birlikte otomobil sahipleri TÜVTÜRK’e 2.622 TL muayene ücreti ödeyecek. Ayrıca, TÜVTÜRK’ün gecikme cezası ve kartlı ödemelerde ek olarak aldığı %5 "hizmet bedeli" komisyonu, kamuoyunda tepkilere yol açarken, yargıya taşınan bu uygulama konusunda bir geri adım atılmıyor.
2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerinde %44 zam yapılarak otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için 1.821 TL olan ücret 2.622 TL'ye yükselecek. Otobüs ve kamyonların muayene ücreti ise 3.500 TL’yi aşacak. Trafiğe çıkabilmek için zorunlu olan bu muayenede kartla ödeme yapılması durumunda %5’lik bir ek maliyet oluşacak. Böylece, kredi kartıyla ödeme yapan araç sahiplerinin 131 TL gibi ekstra bir ücret ödemesi gerekecek.
Türkiye genelinde araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK bu nedenle uzun bir süredir eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Araç sahipleri, muayene sürelerinin bitmesine rağmen sistemde randevu bulamazken, kurum gecikme cezası ve kredi kartı işlemlerinde aldığı komisyon ücretlerinden geri adım atmıyor.
İstanbul’daki istasyonlarından randevu almak isteyen vatandaşlar için bekleme süresi 20 günü bulurken, Ankara ve İzmir’de bu süre 15 güne kadar çıkmış durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre randevu alamayan araç sahipleri, gecikme bedeline tabi tutuluyor; ayrıca, trafik kontrollerinde para cezası veya araç bağlama işlemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar.
YÜZDE 5 FARK ALINIYOR
Yapılan muayenenin kredi kartı ile ödenmesi durumunda yüzde 5 fark alınıyor. Şirket bunu ‘hizmet bedeli’ adı altında tahsil ediyor. Ancak nakit ödemelerde bu hizmet bedeli alınmıyor. Bu da vatandaşların tepkisine neden oluyor. Araç sahipleri yaptıkları açıklamalarda “Randevu sistemindeki aksaklık nedeniyle gecikme zammına maruz kalıyoruz.