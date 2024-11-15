Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK'te tepki çeken uygulama: 2025’te 2.622 TL'ye yükselecek

2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerinde %44 zam yapılarak otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için 1.821 TL olan ücret 2.622 TL'ye yükselecek. Otobüs ve kamyonların muayene ücreti ise 3.500 TL’yi aşacak. Trafiğe çıkabilmek için zorunlu olan bu muayenede kartla ödeme yapılması durumunda %5’lik bir ek maliyet oluşacak. Böylece, kredi kartıyla ödeme yapan araç sahiplerinin 131 TL gibi ekstra bir ücret ödemesi gerekecek.