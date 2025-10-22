Araç sahipleri dikkat! Zorunlu sistem için süre daralıyor: Takmayan araç muayeneden geçemeyecek
Araçlara getirilen kamera zorunluluğunda kritik tarih yaklaşıyor. Ticari taşımacılık yapan araçlarda kamera sistemi bulundurmayanlar hem cezayla karşılaşacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek. İşte detaylar...
Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, ticari yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlar ile belediyelere ait veya belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlarda kamera sistemi ve görüntü kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hale getirildi.
19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle, toplu taşıma araçlarının takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurması zorunlu hale getirildi.
Ancak, 2023–2025 model araçlar için bu zorunluluk 01.01.2026’ya, 2018–2022 model araçlar için 01.01.2027’ye ve 2017 ve öncesi modeller için 01.01.2028’deki ilk muayene tarihine kadar uygulanmayacak.