Aracı kurumlar 11 hisse için hedef fiyat verdi! Otokar, Garanti, Bim, Migros, İş Bankası, Akbank...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor; 17 Temmuz Perşembe günü 11 hisse senedi için yeni hedef fiyatlar paylaşıldı.
İşte aracı kurumlardan 13 hisse için hedef fiyat...
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
Aracı Kurum: Ak Yatırım
Hedef fiyat: 760,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aracı Kurum: Marbaş Menkul
Hedef fiyat: 206,23 TL
Tavsiye: Al