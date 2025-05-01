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  4. Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti..

Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti..

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti.. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 30 Nisan Çarşamba günü aracı kurumlardan 18 hisse senedi için 69 hedef fiyat açıklaması geldi.

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Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti.. - Sayfa 2

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Halk Yatırım 186,20 TL Al
Ak Yatırım 114,00 TL Endeks altı getiri
İnfo Yatırım 184,60 TL Al
Deniz Yatırım 138,80 TL Tut
İntegral Yatırım 168,00 TL
KuveytTürk Yatırım 182,50 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 148,00 TL Endeks üstü getiri
Şeker Yatırım 184,00 TL Al
Vakıf Yatırım 182,00 TL Al
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Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti.. - Sayfa 3

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 188,00 TL Endeks üstü getiri
İntegral Yatırım 215,00 TL
Deniz Yatırım 210,00 TL Al
KuveytTürk Yatırım 183,40 TL Al
İş Yatırım 212,22 TL Al
Şeker Yatırım 192,27 TL Al
Ziraat Yatırım 230,00 TL Al
Alnus Yatırım 200,00 TL Al
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Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti.. - Sayfa 4

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 1098,56 TL Endekse paralel getiri
İnfo Yatırım 1205,00 TL
Deniz Yatırım 1391,00 TL Al
İş Yatırım 1577,90 TL Al
İntegral Yatırım 1295,00 TL
Şeker Yatırım 1430,00 TL Al
ICBC Yatırım 1300,00 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 1.485,00 TL Endeks üstü getiri
Alnus Yatırım 1340,00 TL Al
Vakıf Yatırım 1410,00 TL Al
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