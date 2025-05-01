Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti..
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 30 Nisan Çarşamba günü aracı kurumlardan 18 hisse senedi için 69 hedef fiyat açıklaması geldi.
1 | 19
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Halk Yatırım
|186,20 TL
|Al
|Ak Yatırım
|114,00 TL
|Endeks altı getiri
|İnfo Yatırım
|184,60 TL
|Al
|Deniz Yatırım
|138,80 TL
|Tut
|İntegral Yatırım
|168,00 TL
|–
|KuveytTürk Yatırım
|182,50 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|148,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Şeker Yatırım
|184,00 TL
|Al
|Vakıf Yatırım
|182,00 TL
|Al
2 | 19
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|188,00 TL
|Endeks üstü getiri
|İntegral Yatırım
|215,00 TL
|–
|Deniz Yatırım
|210,00 TL
|Al
|KuveytTürk Yatırım
|183,40 TL
|Al
|İş Yatırım
|212,22 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|192,27 TL
|Al
|Ziraat Yatırım
|230,00 TL
|Al
|Alnus Yatırım
|200,00 TL
|Al
3 | 19
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|1098,56 TL
|Endekse paralel getiri
|İnfo Yatırım
|1205,00 TL
|–
|Deniz Yatırım
|1391,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|1577,90 TL
|Al
|İntegral Yatırım
|1295,00 TL
|–
|Şeker Yatırım
|1430,00 TL
|Al
|ICBC Yatırım
|1300,00 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|1.485,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Alnus Yatırım
|1340,00 TL
|Al
|Vakıf Yatırım
|1410,00 TL
|Al
4 | 19