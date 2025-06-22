Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor.
Borsada yatırımcıların dikkatini çevirdiği 28 hisse için aracı kurumlardan fiyat tahmini geldi.
Borsa İstanbul (BIST 100), geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmanın ardından 20 Haziran 2025 Cuma günü 9.203,37 puanla kapanış yaptı. Haftalık bazda %1,11 yükselişle haftayı pozitif tamamlayan endeks, 19 Haziran’daki 9.102,02 puan seviyesinden toparlandı.
TEPKİ ALIMLARI ENDEKSİ DESTEKLEDİ
Geçen hafta küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimlerinin risk algısını artırması ve Fed’in faiz yönüyle ilgili mesajların etkili olması yatırımcı davranışlarına yön verdi.
Ancak Türkiye piyasası, yerel veri gündemi ve TCMB faiz kararına yönelik beklentilerle haftayı güçlü tamamladı. TCMB'nin kararına odaklanan yatırımcılar, haftanın son işlem gününde tepki alımlarıyla endeksi destekledi.