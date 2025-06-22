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  4. Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor.

Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor.

Borsada yatırımcıların dikkatini çevirdiği 28 hisse için aracı kurumlardan fiyat tahmini geldi.

Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul (BIST 100), geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmanın ardından 20 Haziran 2025 Cuma günü 9.203,37 puanla kapanış yaptı. Haftalık bazda %1,11 yükselişle haftayı pozitif tamamlayan endeks, 19 Haziran’daki 9.102,02 puan seviyesinden toparlandı.

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Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor. - Sayfa 2

TEPKİ ALIMLARI ENDEKSİ DESTEKLEDİ

Geçen hafta küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimlerinin risk algısını artırması ve Fed’in faiz yönüyle ilgili mesajların etkili olması yatırımcı davranışlarına yön verdi.

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Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor. - Sayfa 3

Ancak Türkiye piyasası, yerel veri gündemi ve TCMB faiz kararına yönelik beklentilerle haftayı güçlü tamamladı. TCMB'nin kararına odaklanan yatırımcılar, haftanın son işlem gününde tepki alımlarıyla endeksi destekledi.

 

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Aracı kurumlar 28 hisse için tavsiye verdi; Yeni yatırım fırsatı doğuyor. - Sayfa 4

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR) hisse hedef fiyat 2025

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım 180,00 TL Endeks üstü getiri
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