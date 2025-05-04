Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, bu hafta yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında aracı kurumlardan 37 hisse için 185 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 51
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Yapı Kredi Yatırım
|68,00 TL
|Tut
|Garanti BBVA Yatırım
|82,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Vakıf Yatırım
|85,40 TL
|Al
|Citi
|70,00 TL
|Al
|OYAK Yatırım
|70,05 TL
|Endekse paralel getiri
|Morgan Stanley
|64,00 TL
|Endekse paralel getiri
|TERA Yatırım
|84,39 TL
|Endeks üstü getiri
|Deniz Yatırım
|85,00 TL
|Al
|Alnus Yatırım
|80,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|80,00 TL
|Al
2 | 51
Arçelik A.Ş. (ARCLK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|158,42 TL
|Endekse paralel getiri
|Vakıf Yatırım
|192,00 TL
|Al
|Deniz Yatırım
|205,00 TL
|Al
|İntegral Yatırım
|202,00 TL
|–
|İş Yatırım
|246,01 TL
|Al
|Ak Yatırım
|186,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Citi
|170,00 TL
|Nötr
|TERA Yatırım
|171,40 TL
|Endekse paralel getiri
|ICBC Yatırım
|165,00 TL
|Nötr
|Şeker Yatırım
|190,59 TL
|Al
|Ziraat Yatırım
|235,00 TL
|Al
3 | 51