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  4. Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY...

Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, bu hafta yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında aracı kurumlardan 37 hisse için 185 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…

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Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY... - Sayfa 2

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Yapı Kredi Yatırım 68,00 TL Tut
Garanti BBVA Yatırım 82,00 TL Endeks üstü getiri
Vakıf Yatırım 85,40 TL Al
Citi 70,00 TL Al
OYAK Yatırım 70,05 TL Endekse paralel getiri
Morgan Stanley 64,00 TL Endekse paralel getiri
TERA Yatırım 84,39 TL Endeks üstü getiri
Deniz Yatırım 85,00 TL Al
Alnus Yatırım 80,00 TL Al
İş Yatırım 80,00 TL Al
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Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY... - Sayfa 3

Arçelik A.Ş. (ARCLK)  

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 158,42 TL Endekse paralel getiri
Vakıf Yatırım 192,00 TL Al
Deniz Yatırım 205,00 TL Al
İntegral Yatırım 202,00 TL
İş Yatırım 246,01 TL Al
Ak Yatırım 186,00 TL Endeks üstü getiri
Citi 170,00 TL Nötr
TERA Yatırım 171,40 TL Endekse paralel getiri
ICBC Yatırım 165,00 TL Nötr
Şeker Yatırım 190,59 TL Al
Ziraat Yatırım 235,00 TL Al
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Aracı kurumlar 37 hisse için 185 hedef fiyat verdi! Aselsan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik, Vestel, THY... - Sayfa 4

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 213,50 TL Al
İntegral Yatırım 148,00 TL
Ak Yatırım 157,00 TL Endeks üstü getiri
OYAK Yatırım 146,50 TL Endeks üstü getiri
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