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  4. Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko...

Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko...

Borsa İstanbul’da işlem gören 7 hisse senedi için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat raporları yayımlandı.

Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 14 Mayıs çarşamba günü için aracı kurumlardan 7 hisse için 7 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko... - Sayfa 2

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İnfo Yatırım 30,12 TL
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Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko... - Sayfa 3

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım 174,00 TL Endeks üstü getiri
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Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko... - Sayfa 4

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 24,20 TL Tut
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