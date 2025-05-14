Aracı kurumlar 7 hisse için hedef fiyat açıkladı! BİM, Aselsan, Turkcell, Doğuş Otomotiv, Alarko...
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 hisse senedi için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat raporları yayımlandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 14 Mayıs çarşamba günü için aracı kurumlardan 7 hisse için 7 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 8
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|İnfo Yatırım
|30,12 TL
|–
2 | 8
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Garanti BBVA Yatırım
|174,00 TL
|Endeks üstü getiri
3 | 8