  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik...

Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 5 Mayıs pazartesi günü için aracı kurumlardan 9 hisse için 18 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…

1 | 10
Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik... - Sayfa 2

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 4,30 TL Sat
2 | 10
Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik... - Sayfa 3

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Şeker Yatırım 22,09 TL Al
3 | 10
Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik... - Sayfa 4

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Yapı Kredi Yatırım 65,50 TL Tut
4 | 10