Aracı kurumlar 9 hisse için 18 hedef fiyat verdi! Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Hektaş, Tofaş, Arçelik...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 5 Mayıs pazartesi günü için aracı kurumlardan 9 hisse için 18 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 10
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Şeker Yatırım
|22,09 TL
|Al
3 | 10