Aracı kurumlar 9 hisse için hedef fiyat belirledi

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Son olarak 9 şirket için tahminler açıklandı.

9 şirket için hedef fiyat ve tavsiyeler şu şekilde sıralandı...

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(TABGD)

Deniz Yatırım

Hedef fiyat: 380,00 TL 

Tavsiye: Al

Yapı Kredi Yatırım

Hedef fiyat: 375,00 TL

Tavsiye: Al

İş Yatırım

Hedef fiyat: 340,08 TL

Tavsiye: Al

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

Pusula Yatırım
Hedef fiyat: 12,61 TL
Tavsiye: Al

Yapı Kredi Yatırım
10,00 TL
Tavsiye: Al

Deniz Yatırım
Hedef fiyat: 11,00 TL
Tavsiye: Al

Alnus Yatırım
Hedef fiyat:11,78 TL
Tavsiye: Al

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT)

İş Yatırım
Hedef fiyat: 60,20 TL
Tavsiye: Al

