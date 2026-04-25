Aracı kurumlar 9 hisse için hedef fiyat belirledi
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Son olarak 9 şirket için tahminler açıklandı.
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(TABGD)
Deniz Yatırım
Hedef fiyat: 380,00 TL
Tavsiye: Al
Yapı Kredi Yatırım
Hedef fiyat: 375,00 TL
Tavsiye: Al
İş Yatırım
Hedef fiyat: 340,08 TL
Tavsiye: Al
Aksigorta A.Ş. (AKGRT)
Pusula Yatırım
Hedef fiyat: 12,61 TL
Tavsiye: Al
Yapı Kredi Yatırım
10,00 TL
Tavsiye: Al
Deniz Yatırım
Hedef fiyat: 11,00 TL
Tavsiye: Al
Alnus Yatırım
Hedef fiyat:11,78 TL
Tavsiye: Al
