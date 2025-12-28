  1. Ekonomim
Aracı kurumlar kolları sıvadı; 55 şirket için fiyat beklentisi değişiyor

Borsa yatırımcısının yakından takip ettiği dev şirketler için aracı kurumlar fiyat beklentisi açıkladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 22–26 Aralık haftasında birçok aracı kurum, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için yeni değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu süreçte toplam 55 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması yapıldığı bildirildi. Açıklanan raporlar; şirketlerin finansal performansları, bilanço beklentileri ve sektörel gelişmeler ışığında hazırlanırken, yatırımcıların karar süreçlerine önemli bir referans sunuyor.

55 ŞİRKET İÇİN ARACI KURUMLARDAN FİYAT TAHMİNİ AÇIKLAMASI

Analistler, yıl sonuna yaklaşılırken yayımlanan bu raporların, portföy dağılımlarını yeniden şekillendirmek isteyen yatırımcılar için yol gösterici nitelik taşıdığını vurguluyor. Piyasada oluşan fiyat hareketleri de bu hedef fiyat açıklamalarına paralel olarak yakından takip ediliyor. Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre aracı kurumların fiyat beklentisi açıkladığı hisseler şöyle:

TUPRS – Tüpraş için hedef fiyatını 260,83 TL’den 252,9 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu

