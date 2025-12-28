Aracı kurumlar kolları sıvadı; 55 şirket için fiyat beklentisi değişiyor

55 ŞİRKET İÇİN ARACI KURUMLARDAN FİYAT TAHMİNİ AÇIKLAMASI

Analistler, yıl sonuna yaklaşılırken yayımlanan bu raporların, portföy dağılımlarını yeniden şekillendirmek isteyen yatırımcılar için yol gösterici nitelik taşıdığını vurguluyor. Piyasada oluşan fiyat hareketleri de bu hedef fiyat açıklamalarına paralel olarak yakından takip ediliyor. Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre aracı kurumların fiyat beklentisi açıkladığı hisseler şöyle: