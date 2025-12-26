Aracı kurumlar topladı, zirvedeki hisse fark attı! Son 1 ayda en çok para girişi olan hisseler

Borsa İstanbul’da son bir aylık dönemde aracı kurumların alım tarafında ağırlık kazanması, bazı hisselerde ciddi para girişlerini beraberinde getirdi. Listenin zirvesinde yaklaşık 2,9 milyar TL ile TEHOL yer alırken, onu AKBNK ve IEYHO takip etti.