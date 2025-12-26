Aracı kurumlar topladı, zirvedeki hisse fark attı! Son 1 ayda en çok para girişi olan hisseler
Aracı kurumların yoğun alımları borsada dengeleri değiştirmeyi sürdürüyor. Son 30 günde yatırımcı alakasının belirgin şekilde arttığı hisseler arasında TEHOL, açık ara farkla zirveye yerleşirken, bankacılık ve savunma sanayi hisseleri de güçlü para girişleriyle dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da son bir aylık dönemde aracı kurumların alım tarafında ağırlık kazanması, bazı hisselerde ciddi para girişlerini beraberinde getirdi. Listenin zirvesinde yaklaşık 2,9 milyar TL ile TEHOL yer alırken, onu AKBNK ve IEYHO takip etti.
Bankacılık hisseleri AKBNK, GARAN ve YKBNK ilk sıralarda konumlanarak sektöre olan güveni ortaya koyarken, savunma sanayinin lokomotiflerinden ASELS de güçlü alımlarla öne çıktı. Oluşan tablo, yatırımcıların son dönemde belirli hisselerde yoğunlaştığını ve sermaye akışının net biçimde bu alanlara yöneldiğini gösteriyor.