Aracı kurumlara göre en yüksek getiri potansiyeli hangi hissede?
ForInvest Haber’in, aracı kurum ve bankaların 2026 ilk çeyrek finansal raporlarını açıklanmaya başladığı 20 Nisan'dan bu yana yayımladıkları sonuçlardan değerlenen verilerle hedef fiyatlar sonrası getiri potansiyeli en yüksek görülen hisseler belli oldu.
En az 3 hedef fiyatın verildiği 61 hisse için yapılan değerlendirmelere göre, getiri potansiyeli en yüksek hisse Kalekim (KLKIM) oldu. Kalekim, 3 aracı kurum ve bankadan 58,6 TL ortalamada hedef fiyat alırken, yüzde 78,2 getiri potansiyeli sunuyor.
En yüksek getiri potansiyeli olan ikinci hisse, 4 hedef fiyat alan Sabancı Holding (SAHOL) oldu ve hedef fiyatların ortalaması 164,5 TL olarak gerçekleşti. Getiri potansiyeli yüzde 71,78 olarak hesaplandı.