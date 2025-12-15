Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü hisseler belli oldu
Aracı kurumların son bir aydır en çok sayıda hedef fiyat verdiği hisse senetleri belli oldu.
Matriks Haber’in 9 Kasım-9 Aralık tarihleri arısında paylaştığı hedef fiyat raporlarından derlediği bilgiye göre, bu dönemde en çok sayıda tavsiye raporu paylaşılan hisse senedi 8 kurum analizi ile BİM (BIMAS) oldu.
24 aracı kurum tahminini içeren listeye göre, bu hisseyi 6’şar rapor ile Enka İnşaat (ENKAI) ve Pegasus (PGSUS) takip etti.
Bu hisseleri 5’er rapor paylaşımı ile Halkbank (HALKB) ve Torunlar GYO (TRGYO), 4’er rapor ile Aksa Enerji (AKSEN) ve Çimsa (CIMSA) izledi.