Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü hisseler belli oldu

Aracı kurumların son bir aydır en çok sayıda hedef fiyat verdiği hisse senetleri belli oldu.

Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü hisseler belli oldu - Sayfa 1

Matriks Haber’in 9 Kasım-9 Aralık tarihleri arısında paylaştığı hedef fiyat raporlarından derlediği bilgiye göre, bu dönemde en çok sayıda tavsiye raporu paylaşılan hisse senedi 8 kurum analizi ile BİM (BIMAS) oldu.

Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü hisseler belli oldu - Sayfa 2

24 aracı kurum tahminini içeren listeye göre, bu hisseyi 6’şar rapor ile Enka İnşaat (ENKAI) ve Pegasus (PGSUS) takip etti.

Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü hisseler belli oldu - Sayfa 3

Bu hisseleri 5’er rapor paylaşımı ile Halkbank (HALKB) ve Torunlar GYO (TRGYO), 4’er rapor ile Aksa Enerji (AKSEN) ve Çimsa (CIMSA) izledi.

Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü hisseler belli oldu - Sayfa 4

9 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında paylaşılan raporları içeren liste, 8 kurumun BİM için yüzde 41,6 ortalama getiri potansiyeli ile 785,70 TL ortalama hedef fiyat beklentisini ortaya koydu.

