Aracı kurumların favori hissesi belli oldu! 3 haneli getiri beklentileri öne çıktı

Matriks Haber’in toplam 35 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmada 73 farklı hisse senedi ile 24 sektör yer aldı. Çalışmada hisseler; model portföylerde yer aldıkları kurum sayısına göre sıralanırken, ortalama getiri potansiyelleri, getiri dağılımı ve sektör bazlı pozisyon yoğunlukları birlikte değerlendirildi. En yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler ayrı bir başlık altında değerlendirilirken sektörel dağılım ve hisse/pozisyon sayıları üzerinden model portföylerin genel yapısı ortaya kondu.

Aracı kurumların model portföylerinden derlenen araştırmada, en fazla kurumun tercih ettiği hisseler arasında BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), Akbank (AKBNK) ile Migros (MGROS), Turkcell (TCELL) ve Türk Hava Yolları (THYAO) öne çıktı. Getiri potansiyeli sıralamasında ise Arçelik (ARCLK), Şok Marketler (SOKM) ve İş Finansal Kiralama (ISFIN) üç haneli oranlara ulaşan beklentilerle listenin zirvesinde yer aldı. Sektörel dağılım tarafında model portföylerin en yoğunlaştığı alanlar bankacılık, perakende ve holding olurken, araştırma kapsamında incelenen 73 hisse için ortalama potansiyel getiri %52,2 olarak hesaplandı.