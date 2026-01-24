Aracı kurumların tercih ettiği favori hisseler! İşte yatırımcıların gözdeleri
Aracı kurumların portföylerinde en çok yer verdiği 10 hisse belli oldu. Liste 33 model portföyün incelenmesi ile oluştu.
Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören şirketlerin 2025 yılı 12 aylık finansal tablolarını açıklamaya hazırlandıkları bu dönemde banka ve aracı kurumların model portföylerinde en çok tercih edilen hisseler belli oldu.
ForInvest Haber'in listesine göre yatırımcıların gözdeleri arasında öne çıkan 10 hisse senedi sıralandı.
Akbank (AKBNK)
Model portföylerde yer alma sayısı: 18
Ortalama hedef fiyat: 98,29 TL
Yılbaşından bu yana getiri: Yüzde 12,75
Getiri potansiyeli: Yüzde 25,77