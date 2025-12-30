  1. Ekonomim
Aralık ayında temettü verimi en yüksek 8 hisse belli oldu; Zirve kimseyi şaşırtmadı

Aralık ayında temettü (kar payı) dağıtan firmalar içerisinde en yüksek verim sağlayan hisseler belli oldu. Ford Otosan listenin zirvesinde bulunurken, çeşitli sektörlerden pek çok şirket yatırımcısına nakit getiri sundu. İşte Aralık ayında temettü verimi en yüksek 8 hisse

Borsa İstanbul’da (BİST) temettü takvimi kapsamında Aralık ayında dağıtım gerçekleştiren firmalar netlik kazanırken, temettü verimi bakımından dikkat çeken hisseler yatırımcıların radarına girdi; listenin başında Ford Otosan yer aldı.

1. FROTO - 3 Aralık - ₺5,14 - %5,35

2. TCELL - 26 Aralık - ₺1,55 - %1,63

3. GOLTS - 5 Aralık - ₺4,25 - %1,34

