Araştırma ortaya koydu: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? ABD'de gerçekleştirilen bir ankette, bir kişinin mutlu olabilmesi için ortalama ne kadar paraya ihtiyaç duyduğu ortaya konuldu. Peki, kuşaklar yıllık ortalama ne kadar para ile kendilerini mutlu hissediyor?

ABD'de 2 bin 34 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırmada yaklaşık 10 ABD vatandışından 6'sı, paranın mutlulukla satın alabileceğine inanıyor. 'Baby Boomers' kuşağının yıllık 124 bin dolarlık maaştan memnun olduğu, Y kuşağının ise mutlu olmak için 500 binden dolardan fazlasına ihtiyaç duyduğu ortaya konuldu. 1 | 4

Z, Milenyum, X ve Boomer jenarasyonuna mutlu olmak için ne kadar para kazanmaları gerektiği soruldu. 2 | 4

Yanıtlara göre ortalama, 284 bin dolar ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Milenyum kuşağı yılda 525.947 dolar kazanarak mutlu olacağını söyledi. 3 | 4