Arbitraj fiyatlama modeli (AFM) nedir?
Arbitraj fiyatlama modeli (AFM), bir finansal varlık fiyatlama modelidir. Ross tarafından 1970’lerde geliştirilen ve ilk kez 1976 yılında yayınlanan Arbitraj Fiyatlama Teorisi alternatif modeller içinde en bilinen modeldir.
Arbitraj nedir?
Aynı veya hisse senedi, döviz, emtia gibi benzer finansal ürünlerinin farklı piyasalarda farklı fiyatlarla işlem görmesi durumunda, bu fiyat farkından yararlanarak kar elde etme yöntemidir.
Arbitraj fiyatlama modeli
Arbitraj fiyatlama modelinde, menkul kıymet getirisinin sektördeki ve piyasadaki faktörler tarafından oluşturulduğu ve getiri ile risk arasında pozitif ilişkinin varlığı kabul edilir. Bu faktörler GSMH, enflasyon, para arzı, faiz gibi değişkenlerdir. Sermaye piyasalarında iki tür temel risk vardır.
Pazarın genel riskini içeren sistematik risk, diğeri ise sistematik olmayan risk. Portföydeki menkul kıymet sayısı arttıkça sistematik olmayan risk azalacak, ancak sistematik risk aynı kalacaktır. Menkul kıymetin yatırımcısının getiri beklentisi, risksiz faiz oranı ile değişken faktörlere göre menkul kıymetin taşıdığı risklerin toplamı olarak ifade edilmektedir.
Arbitraj fiyatlama modelinin temelinde, finansal varlıkların uzun vadeli ortalama getirilerini etkileyen önemli sistematik faktörlerin tanınması yer almaktadır. Arbitraj fiyatlama modeli tek tek pay senetleri ve tahvillerin günlük fiyat değişmelerini etkileyen sayısız faktörleri önemsiz saymamakta, ancak büyük portföylerdeki varlıkların toplamını etkileyen önemli faktörlere daha çok yer vermektedir.
Arbitraj fiyatlama modelinin temel varsayımları nelerdir?
Arbitraj fiyatlama modelinin temel varsayımları;
Sermaye piyasası tam rekabet halindedir.
Yatırımcılar her zaman belirsizlik koşulları altında daha fazla getiriyi, daha az getiriye tercih ederler.
Finansal varlıkların beklenen getirilerinin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan süreç faktör modeli ile gösterilebilir.