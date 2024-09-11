Arbitraj fiyatlama modeli (AFM) nedir?

Arbitraj fiyatlama modeli

Arbitraj fiyatlama modelinde, menkul kıymet getirisinin sektördeki ve piyasadaki faktörler tarafından oluşturulduğu ve getiri ile risk arasında pozitif ilişkinin varlığı kabul edilir. Bu faktörler GSMH, enflasyon, para arzı, faiz gibi değişkenlerdir. Sermaye piyasalarında iki tür temel risk vardır.

Pazarın genel riskini içeren sistematik risk, diğeri ise sistematik olmayan risk. Portföydeki menkul kıymet sayısı arttıkça sistematik olmayan risk azalacak, ancak sistematik risk aynı kalacaktır. Menkul kıymetin yatırımcısının getiri beklentisi, risksiz faiz oranı ile değişken faktörlere göre menkul kıymetin taşıdığı risklerin toplamı olarak ifade edilmektedir.