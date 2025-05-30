Arsa yatırımında altın kurallar! Arsa alırken nelere dikkat edilmelidir?
Arsa yatırımı, uzun vadeli ve potansiyel olarak kazançlı bir yatırım türü olabilir. Ancak, doğru adımları atmadan yapılan yatırımlar, hayal kırıklığına yol açabilir. Peki, arsa alırken nelere dikkat edilmelidir? İşte, arsa alırken dikkat etmeniz gereken temel unsurlar…
1-) ARSANIN KONUMU VE ULAŞIM
Arsanın bulunduğu bölgenin gelecekteki gelişim planlarını araştırın. Belediye ve ilgili kurumlardan bilgi alarak bölgenin imar planlarını, altyapı projelerini ve gelecekteki değer artış potansiyelini öğrenin.
2-) ULAŞIM İMKANLARI
Arsanın toplu taşıma, ana yollar ve diğer ulaşım olanaklarına yakınlığını değerlendirin. Ulaşım kolaylığı, arsanın değerini artıran önemli bir faktördür.
3-) SOSYAL OLANAKLAR
Arsanın çevresindeki okul, hastane, alışveriş merkezi gibi sosyal olanakların varlığını ve erişilebilirliğini kontrol edin.
4-) İMAR DURUMU
Arsanın imar planındaki durumunu öğrenin. Arsanın konut, ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun olup olmadığını ve yapılaşma koşullarını (emsal, yükseklik vb.) belirleyin. Arsanın inşaat izni olup olmadığını ve ne tür bir yapılaşmaya izin verildiğini araştırın. Ayrıca arsanın zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını ve zemin yapısının inşaat için uygun olup olmadığını kontrol edin.