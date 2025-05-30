Arsa yatırımında altın kurallar! Arsa alırken nelere dikkat edilmelidir?

4-) İMAR DURUMU

Arsanın imar planındaki durumunu öğrenin. Arsanın konut, ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun olup olmadığını ve yapılaşma koşullarını (emsal, yükseklik vb.) belirleyin. Arsanın inşaat izni olup olmadığını ve ne tür bir yapılaşmaya izin verildiğini araştırın. Ayrıca arsanın zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını ve zemin yapısının inşaat için uygun olup olmadığını kontrol edin.